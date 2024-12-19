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Mardin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Mardin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi'nde 34 ZF 6409 plakalı Fiat otomobil ile 47 DR 974 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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