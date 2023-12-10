Mardin'de trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Mazıdağı'nın Yukarıkonak Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fırat Aydemir idaresindeki 33 AGE 772 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ramazan Özyılmaz idaresindeki 64 AES 378 plakalı otomobile çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Nefel Aydemir, Muhammet Özyılmaz ve Ramazan Özyılmaz yaralandı. Kazazedeler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla Mazıdağı Devlet Hastanesine nakledilerek tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN