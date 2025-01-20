Mardin'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahalle'sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri ve plakaları belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN