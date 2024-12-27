Mardin'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Erdemler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 68 AAP 379 plakalı kamyonet ile 33 APG 420 plakalı otomobil çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN