Mardin'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
Mardin'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN