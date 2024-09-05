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Mardin'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı

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Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ile yayaya çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Midyat ilçesi Sanayi Mahallesi çevreyolunda motosiklet sürücüsü yayaya çarptı. Kazada, sürücü ve yaya yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet 3-sayfa Güncel Midyat trafik mardin Yaşam

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