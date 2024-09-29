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Mardin'de Trafik Kazası: 12 Yaralı

Mardin'de Trafik Kazası: 12 Yaralı
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Mardin'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Nusaybin-Midyat arası Beyazsu mevkisinde sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 12 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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