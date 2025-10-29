Mardin'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 otomobil ve 1 panelvanın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Dedeman Kavşağı'nda sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen 2 otomobil ve 1 panelvan çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekipleri tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN