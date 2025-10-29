Mardin'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kızıltepe ilçesinde, 2 otomobil ve 1 panelvanın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Dedeman Kavşağı'nda sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen 2 otomobil ve 1 panelvan çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekipleri tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa