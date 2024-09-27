Mardin'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, gece saatlerinde Kızıltepe yolu Türkmen Deresi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki 07 BJB 258 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayaya çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN