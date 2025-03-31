Mardin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Mardin'de kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Kızıltepe-Artuklu kara yolu Yenikent Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 DYR 447 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Rüstem K. (38), Abdülkadir Y. (38), Sinan Ç. (30) ve Diyar Y. (29) ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Rüstem K. hastanede yapılan bütün müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN