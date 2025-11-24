Mardin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Mardin'de otomobilin devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mardin-Diyarbakır karayolu Yüce Mahallesi mevkisinde bir otomobil kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Perihan T. (40), Erdal T. (42) ve Hasan Ali T. (2) yaralandı. Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılılan yaralılardan Perihan T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN