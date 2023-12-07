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Mardin'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, elektrik direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Mardin'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Mardin'in Artuklu ilçesi Yeniyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik diğerine çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastane'sine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Artuklu Mardin 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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