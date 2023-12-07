Mardin'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Mardin'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Mardin'in Artuklu ilçesi Yeniyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik diğerine çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastane'sine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN