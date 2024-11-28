Mardin'de Trafik Kazası: 1'i Ağır 5 Yaralı
Mardin'de meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde 1'i ağır toplam 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılardan birinin durumu kritik.
Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Artuklu-Kızıltepe karayolu Organize Sanayi Bölgesinde 34 CZA 027 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin durumu ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN