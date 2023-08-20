Mardin'de trafik kazası: 1'i ağır 10 yaralı
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Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 10 kişi yaralandı.
Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 10 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.30 Nusaybin- Kızıltepe karayolu Üçyol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aracın karıştığı trafik kazasında 8 yaşındaki kız çocuğu ile araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 8 yaşındaki kız çocuğu araçta sıkışması üzerine itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. 10 yaralı, Kızıltepe ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa