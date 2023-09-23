Mardin'de trafik kavgası cep telefonuyla görüntülendi

MARDİN'de tanker ile otomobil sürücüsü arasında, 'trafikte yol vermeme' nedeniyle çıkan taşlı ve yumruklu kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

Kent merkezine doğru giden 34 VB 240 plakalı tanker ile 38 AAZ 880 plakalı otomobilin, isimleri öğrenilemeyen sürücüleri arasında, 'yol vermeme' nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarını durdurup inen sürücülerin tartışmasına yakınlarının dahil olduğu tartışma kavgaya döndü. Cep telefonuyla kayda alınan olayda taraflar birbirine taş ve yumruklarla saldırdı. Bu sırada bir polis memuru da ayırmak için taraflara müdahale etti. Otomobildeki bir kadın da 'Arabada bebek var, ne yapıyorsunuz' diyerek yanındaki erkeği sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada eline büyük taş alan kişinin, otomobil sürücüsü ile onu yatıştırmaya çalışan kadına fırlatacağı sırada, polis memuru son anda koşup adamı iterek taşın yönünü değiştirdi. Taş, gürültüyle aracın kaputuna çarptı. Bölgeye takviye polis ekipleri gelince ayrılan taraflar, emniyete giderek birbirinden şikayetçi oldu. (DHA)