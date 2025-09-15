Mardin'de Tırın Şarampole Devrilmesi: Sürücü Yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı-Kovanlı Mahallesi mevkiinde plakası belirlenemeyen tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN