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Mardin'de Tırın Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Kışla Mahallesi Demiryolu mevkisinde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tır, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Zelal Akad, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akad'ın cenazesi, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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