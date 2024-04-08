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Mardin'de tırın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, uluslararası İpekyolu'nda bir tır, 12 yaşındaki çocuğa çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nusaybin Mardin Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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