Mardin'de tırın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, uluslararası İpekyolu'nda bir tır, 12 yaşındaki çocuğa çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN