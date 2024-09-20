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Mardin'de Tırın Çarptığı 15 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Mardin'de Tırın Çarptığı 15 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
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Mardin'in Kızıltepe-Nusaybin yolunda yolun karşısına geçmek isteyen 15 yaşındaki Serhat A., bir tırın çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, çocuk hastaneye kaldırıldı.

Mardin'de yolun karşısına geçerken bir tırın çarptığı 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe- Nusaybin yolunda sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tır, yolun karşısına geçmek isteyen Serhat A'ya (15) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Serhat A. Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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