Mardin'de Tır ve SUV Çarpıştı, Yangın Çıktı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 tır ile SUV tipi aracın çarpıştığı kaza sonrası alev alan bir tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Akziyaret Mahallesi'nde 33 AVU 649 plakalı bir tır ile plakası öğrenilemeyen bir başka tır ve 47 ABS 099 plakalı SUV tipi araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın etkisiyle bir tırda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kazada yaralanan olmazken, 2 tır ve SUV tipi araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - MARDİN