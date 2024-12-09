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Mardin'de Tır ve Pikap Çarpıştı, İnekler Telef Oldu

Mardin'de Tır ve Pikap Çarpıştı, İnekler Telef Oldu
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Nusaybin ilçesinde meydana gelen kazada, tır ile büyükbaş hayvan taşıyan pikap çarpıştı. Kazada bazı inekler telef olurken, yol trafiği aksadı. İnceleme başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile bir pikapın çarpıştığı kazada araçta bulunan bazı inekler telef oldu.

Kaza, İpekyolu Akarsu Yol Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bir tır ile büyükbaş hayvan taşıyan pikap çarpıştı. Kazada araçta bulunan bazı inekler telef olurken, bazıları ise yola savruldu. Yola savrulan inekler nedeniyle trafik aksarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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