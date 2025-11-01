Mardin'de Tır Şoförü Lastiği Değiştirirken Araç Altında Kaldı
Kızıltepe ilçesinde lastiği patlayan tırını değiştirmeye çalışan sürücü, aracın kayması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde patlayan lastiği değiştirmek isteyen tır şoförü, aracın kayması sonucu altında kalarak ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe'ye bağlı kırsal Eşme Mahallesi'nde 33 AT 516 plakalı tırın lastiği patladı. Lastiği değiştirmek isteyen sürücü Hamza G. (44), aracın kaymasıyla altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
