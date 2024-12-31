Mardin'de Tır Refüje Çarptı: Yaralanan Yok

Mardin'de seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak durdu.

Kaza, Uluslararası İpekyolu Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Şans eseri yaralanan olmazken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN