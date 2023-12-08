Mardin'de tır kazası: 1 kişi ağır yaralandı

Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tır bariyerlere çarptı ve 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Derik ilçesinde kontrolden çıkan tırın bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı tır sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN