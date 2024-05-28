Mardin'de tır kaza yaptı, sürücü yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Eymirli Mahallesi mevkii İpekyolu'nda 33 AIR 149 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN