Mardin'de tır ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Nusaybin'in İpekyolu Mahallesi Midyat Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, tır ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet üstünde bulunan Muhammet A. (16) ve kız kardeşi Songöl A. (13) yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN