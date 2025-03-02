Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Zorlu Holding CEO'su için karar verildi
AK Parti seçim için ilk kez net tarih verdi

AK Parti seçim için ilk kez net tarih verdi
İsrail'den katliam hamlesi! 400 bin asker orduya çağrıldı

Bu resmen katliam hamlesi! 400 bin asker geliyor
Dilan Polat'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Dilan Polat'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Mardin'de Tır ile Minibüs Çarpıştı: 4 Yaralı

Mardin'de Tır ile Minibüs Çarpıştı: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ve minibüs çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Mardin-Şırnak kara yolu 8 Mart Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 27 AKN 31 plakalı tır ile 47 H 0403 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, araçlardaki Şehmus Ç. (62), Perişan Ç. (60), Fırat E. (28) ve Mihrican A. (22) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Markete asılan pankartı gören vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı
img

Bu resmen katliam hamlesi! 400 bin asker geliyor
img

Dilan Polat'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Villaya sera kuran şüpheli uyurken yakalandı, 15 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Uyurken basılan şüphelinin lüks villasından neler çıktı neler
Kasımpaşa-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Kasımpaşa-Galatasaray maçının ilk 11'leri
Cübbeli Ahmet kızının çakarlı lüks ciple görüntülenmesine ilişkin ilk kez konuştu

Kızı çakarlı lüks ciple görüntülenen Cübbeli Ahmet sessizliğini bozdu
Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket

Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket! Fark iyiden iyiye açılıyor
Gizemli hayırsever depremzedelerin 1 milyon 600 bin liralık market borcunu ödedi

Markete asılan pankartı gören vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı
53 gündür tedavi gören Edip Akbayram'ın durumu ağırlaştı

53 gündür tedavi gören Edip Akbayram'dan sevenlerini üzen haber

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.