Mardin'de Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 ADT 283 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü, yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tırda yüklü olan alçı torbaları yol kenarına savrulurken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN