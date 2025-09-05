Haberler

Mardin'de Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Mardin'de Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza, Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 ADT 283 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü, yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tırda yüklü olan alçı torbaları yol kenarına savrulurken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

