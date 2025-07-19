Mardin'de Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Yalım Mahallesi otogar kavşağında gece saatlerinde 07 YDT 69 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan tır şoförü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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