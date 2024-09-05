Mardin'de tır devrildi, 2 kişi yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır devrildi ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Nusaybin ilçesi Girmeli Mahallesi mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan 33 ACH 524 plakalı tır devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN