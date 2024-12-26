Mardin'de Tır Devrildi: 1 Yaralı

Mardin'de seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Derik yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralanan tır şoförü Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN