Mardin'de Tır Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kazayı görüp yardıma giden 2 kişiye de araç çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eymirli Mahallesi'nde İrfan A. idaresindeki 31 Y 3337 plakalı tır devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada tır sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. İrfan A.'nın cenazesi otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Bu arada kazayı görerek yolun karşısına geçmeye çalışan S.Y. (16) ve Özgür T.'ye (22), sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Kazada yaralanan gençler, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN