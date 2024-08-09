Mardin'de Tır Çarpışması: 2 Kişi Ağır Yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesi Akça Mahallesi mevkiinde iki tır çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN