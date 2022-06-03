Mardin'de düzenlenen terör operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Haberler

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Mardin'de düzenlenen terör operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

AA - 3. Sayfa
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Mardin'de düzenlenen terör operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı.

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerince yürütülen koordineli çalışmalarda terör örgütünün içerisinde faaliyet yürüten, ele geçirilen örgütsel dokümanlarda bilgileri bulunan, çukur ve barikat eylemlerine katıldığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İl merkezi ve ilçelerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ikametgahlarında ve üstlerinde yapılan aramalarda cep telefonu, sim kart ve hafıza kartı gibi çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

AA / Halil İbrahim Sincar - 3. Sayfa

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