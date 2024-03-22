Mardin'de Telefon ve İnternet Dolandırıcılığına Karşı Vatandaşlar Uyarıldı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde polis ekipleri, telefon ve internet dolandırıcılığına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mazıdağı ilçesinde polis ekiplerinin broşür dağıtarak vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardığı bildirildi. Mazıdağı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar, tanınmayan ve resmi olmayan numaralardan gelen çağrı ve kısa mesajlara itibar edilmemesi, kişisel bilgi, kart bilgisi ve şifrelerin bu gibi şüpheli kaynaklarla paylaşılmaması, internetten uzaktan ürün satın alma konusunda güvenilir-kurumsal sitelerden alışveriş yapılması, güvenilir-kurumsal olmayan sitelerden alışveriş yapılması durumunda ürün ele geçtikten sonra para transferi yapılması konularında uyarıldı. - MARDİN