Mardin'de tek teker üzerinde giden motosiklet sürücüsü yakalandı

Mardin'de tek teker üzerinde giden motosiklet sürücüsü yakalandı
Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde motosikletin önünü kaldırarak tek teker üzerinde trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşüren sürücü, polis tarafından yakalandı. Sürücüye idari para cezası uygulanırken, adli işlem başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde motosikletin önünü kaldırarak tek teker üzerinde seyir halinde trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşüren sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, S.S. hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü hakkında "trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye atan sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi istenirken, "Trafik herkesin ortak yaşam alanıdır. Mardin'de can ve mal güvenliğini tehlikeye atan hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerine yer verildi. - MARDİN

500

