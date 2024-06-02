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Mardin'de tehlikeli yolculuk: İki çocuk tüp yüklü kamyonetin arkasına asıldı

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Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde iki çocuk, tüp yüklü kamyonetin arkasına asılarak yürekleri ağızlara getirdi. Çevredeki vatandaşların gözü önünde yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde iki çocuk, tüp yüklü kamyonetin arkasına asılarak yürekleri ağızlara getirdi.

Edinilen bilgilere göre, dün Birinci Cadde'de trafiğin yoğun olduğu saatlerde iki çocuk, tüp yüklü kamyonun arkasına tutunarak dakikalarca yolculuk yaptı.

Canını hiçe sayarak dakikalarca kamyonun arkasında ilerleyen çocuklar, bir süre sonra aracın arkasından atlayarak gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların gözü önünde yaşanan korku dolu anlarda cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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