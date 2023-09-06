Mardin'de taşlı, sopalı ve silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında meydana gelen taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Daha sonra ailelerinin de olay yerine gelmesiyle tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavga da yaralan M.N.Y. (41) müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alındı. - MARDİN