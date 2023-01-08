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Mardin'de tartıştığı şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Mardin'de tartıştığı şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan tartışmada silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybettiEdilen bilgilere göre, İlçeye bağlı kırsal Akağıl Mahallesinde Ferhat Yiğit (21) ile henüz kimliği belirsiz bir kişi arasında tartışma yaşandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan tartışmada silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Edilen bilgilere göre, İlçeye bağlı kırsal Akağıl Mahallesinde Ferhat Yiğit (21) ile henüz kimliği belirsiz bir kişi arasında tartışma yaşandı. Olayda kimliği belirsiz şahıs silahla Ferhat Yiğit'e ateş etti. Silahtan çıkan kurşunların hedefi olan Yiğit hayatını kaybederken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Yiğit'in cenazesi yapılan olayı yeri incelemesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nusaybin Mardin 3. Sayfa Haberler

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