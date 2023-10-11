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Mardin'de Tartıştığı Karısını Silahla Vuran Kişi Gözaltına Alındı

Mardin'in Ömerli ilçesinde tartıştığı karısını silahla vurarak öldüren kişi gözaltına alındı. İlçenin kırsal Alıçlı Mahallesi'nde İ.Y. (35) ile karısı S.Y. (30) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Y, silahla eşine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Zanlı İ.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.