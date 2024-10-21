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Mardin'de Tartışma Yumruklu ve Sopalı Kavgaya Dönüştü

Mardin'de Tartışma Yumruklu ve Sopalı Kavgaya Dönüştü
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Mardin'in Artuklu ilçesinde iki kişi arasında başlayan tartışma, çevredekilerin müdahalesiyle sona eren yumruklu ve sopalı kavgaya dönüştü. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki kişi arasında başlayan tartışma, kısa sürede yumruklu ve sopalı kavgaya dönüştü.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi üzerinde iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla çekildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Cep Telefonu Güvenlik 3-sayfa Artuklu mardin Yaşam Kavga

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