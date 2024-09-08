Mardin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 21 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı. Minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalının kenarına devrildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde 47 NB 691 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bağış Mahallesi mevkisinde sulama kanalının kenarına devrildi. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, araçtaki 21 tarım işçisi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN