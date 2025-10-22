Mardin'de Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon: 1500 Yıllık Mozaik Bulundu

Mardin'de jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen "Anadolu Mirası" operasyonunda, geç Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 1500 yıllık mozaik bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, KOM Şube Müdürlüğü ile Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, F.K. isimli şahsın bahçesinde arama yapıldı. Aramada, tarihi eser kaçakçılarına pazarlanmak üzere üzeri beton blokla kapatılarak gizlendiği tespit edilen 2 metre derinlikte ve 60 metrekarelik alanda figürlü taban mozaiği bulundu. Geç Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaik, Mardin Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MARDİN