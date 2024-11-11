Mardin'de Tanker Kazası: Şans Eseri Yaralanma Yok

Mardin'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir tanker, refüje çıkarak durdu. Olayda şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmazken, tankerde maddi hasar meydana geldi.

Olay, sabah saatlerinde Nusaybin ilçesi Midyat Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şans eseri can kaybının yaşanmadığı kazada, maddi hasar meydana geldi. - MARDİN