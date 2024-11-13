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Mardin'de Tandır Yangını Kontrol Altına Alındı

Mardin'de Tandır Yangını Kontrol Altına Alındı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde bir evin bahçesindeki tandırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde tandırda yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, Kabala Mahallesinde bir evin bahçesinde çıkan tandır yangınına hızla müdahale etti. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi. Çıkan yangın kısa sürede büyürken, itfaiye ekipleri olay yerine hızla intikal ederek yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak, alevlerin sıçramasını engelledi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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