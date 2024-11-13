Mardin'de Tandır Yangını Kontrol Altına Alındı

Mardin'in Artuklu ilçesinde tandırda yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, Kabala Mahallesinde bir evin bahçesinde çıkan tandır yangınına hızla müdahale etti. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi. Çıkan yangın kısa sürede büyürken, itfaiye ekipleri olay yerine hızla intikal ederek yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak, alevlerin sıçramasını engelledi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN