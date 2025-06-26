Mardin'de Takla Atan Araçta 2 Yaralı
Mardin'in Midyat ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün takla attığı kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Mardin'in Midyat ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü virajı alamayarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Midyat ve Batman'ın Gercüş ilçesi arasındaki kara yolunda otomobil sürücüsü, virajı alamayarak tarlaya yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa