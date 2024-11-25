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Mardin'de Suçlardan Aranan 12 Şüpheli Tutuklandı

Mardin'de Suçlardan Aranan 12 Şüpheli Tutuklandı
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Mardin'de çeşitli suçlardan gözaltına alınan 12 şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanması için operasyon düzenledi.

Mardin'de çeşitli suçlardan gözaltına alınan 12 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda, 50 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan şahıslar arasında; "dolandırıcılık" suçundan "5 yıl" ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan "2 yıl 1 ay" hapis cezası alan 2 şahıs da bulunuyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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