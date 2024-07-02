Mardin'de Su Kuyusuna Düşen Keçi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Mardin'de 30 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen keçi için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi Yukarı Aydınlı Mahallesinde bir çoban keçisinin su kuyusuna düştüğünü fark etti. Keçisini kuyudan çıkaramayan çoban, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir saat süren çalışma neticesinde keçiyi düştüğü yerden çıkardı. - MARDİN