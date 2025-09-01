Mardin'de Su Deposunda Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir binanın su deposunda mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Nur Mahallesi'ndeki yeni toplu konutlarda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle su deposuna giren kişi, çıkamayınca durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu kişiyi mahsur kaldığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - MARDİN