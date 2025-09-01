Mardin'de Su Deposunda Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

Mardin'de Su Deposunda Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir binanın su deposunda mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir binanın su deposunda mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Nur Mahallesi'ndeki yeni toplu konutlarda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle su deposuna giren kişi, çıkamayınca durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu kişiyi mahsur kaldığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yusuf Akçiçek 22 milyon euro karşılığında Al-Hilal'de

Bedavaya geldiği Fener'e çuvalla para kazandırarak transfer oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankaya taktığı borcu övünerek anlattı, icra memuru dayanamayıp yorum yaptı

Bankaya borç takan şahsın pişkinliğine icra memuru kayıtsız kalamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.