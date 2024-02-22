Mardin'de Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Estel Mahallesi'nde H.O., sokak ortasında kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. H.O., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Cenaze, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. - MARDİN